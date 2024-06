Ordino Arcalís inicia la temporada d'estiu obrint el Mirador Solar

Ordino Arcalís inicia la temporada d’estiu aquest dissabte 8 de juny amb l’obertura dels accessos al Mirador Solar de Tristaina, una de les propostes més visitades de l’estació durant la temporada estiuenca des de la seva inauguració fa tres anys.

L’accés al mirador es podrà fer amb l’ajuda del telecadira de Creussans i del telecabina de Tristaina, que es posaran ambdós en funcionament a partir d’aquest dissabte 8 de juny. El primer romandrà obert cada dia fins al 3 de novembre entre les 8.45 h i les 17.00 hores, mentre que el segon obrirà tots els caps de setmana i festius fins a 3 de novembre, excepte del 22 de juny al 15 de setembre que funcionarà cada dia de 8.30 a 17.00 hores.

L'atractiu turístic està ubicat a 2.700 metres d’altitud i es tracta d'una estructura circular que ofereix unes vistes panoràmiques a la vall i als llacs de Tristaina.

D'altra banda, el Restaurant La Coma va reobrir el passat 18 de maig i durant els caps de setmana, i a partir d’ara romandrà obert els mateixos dies de funcionament del telecadira de Creussans. El local oferirà un any més la seva cuina d’alta muntanya i arrossos. Així mateix, el Refugi de Sorteny es manté obert cada dia, ja sigui per pernoctar com pel servei de restauració.