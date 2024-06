Més de 1.500 residents espanyols voten a les eleccions europees

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les representacions diplomàtiques d’Espanya, Portugal i França faciliten dispositius perquè els residents al Principat d’aquestes nacionalitats participin en les eleccions per escollir la composició del futur Parlament Europeu que se celebren entre avui i diumenge 9 de juny als estats que conformen la Unió Europea. La més matinera ha estat l’ambaixada espanyola, que va obrir ja dissabte passat el vot en urna als 24.887 electors que conformen el cens. El sufragi es podrà dipositar fins avui de les 9 a les 18 hores amb una aturada entre les 13 i les 14 hores. Ahir a primera hora de la tarda les paperetes registrades eren 1.144, mentre que 400 més s’han tramitat per correu –la votació per aquest sistema va finalitzar dimarts.