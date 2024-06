detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’Estat ha assumit l’impagament d’un crèdit tou de quasi 33.000 euros. L’ajut correspon al programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la crisi de la covid. L’empresa que no ha complert els compromisos amb el banc és Virtual Diversió.