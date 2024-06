Un informe avalava congelar les pensions dels no residents

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Demòcrates i CC estan treballant en una proposició de llei per incrementar anualment les pensions dels no residents d’acord amb l’IPC harmonitzat de la zona euro, tot i que un informe demanat després de l’alerta per part dels serveis del Copríncep francès d’una possible discriminació i/o vulneració del principi d’igualtat de la Carta Magna “estableix que l’article 20.2 de la Llei del pressupost no és contrària al principi d’igualtat ni és discriminatòria”, segons explica DA en un comunicat sobre la distinció de les pensions dels residents i la dels no residents.