Un cop s'ha aconseguit que tots els centres educatius del país estiguin inclosos en la xarxa Escola Verda ara el repte és "continuar consolidant el projecte" i que les escoles es mantinguin "actives" implicant-se en nous objectius. Per aquest motiu es considera que els temes que es fomentin per al treball educatiu han de ser "importants i d'actualitat pública" i tinguin "una relació amb el comportament cívic" que es vol aconseguir de la societat en general. Així ho ha expressat el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia, Guillem Casal, en el marc de la celebració del catorzè Fòrum Escola Verda, una trobada que permet que alumnes i docents puguin "tenir relació entre ells i optin a millorar en el camp de la sostenibilitat", tal com ha eplicat el secretari d'Estat d'Educació i Universitats, Josep Anton Bardina, que ha subratllat que el fòrum serveix per "posar en observació pública el treball que les escoles fan" al llarg del curs escolar en matèria de sostenibilitat i medi ambient.