La crisi de l’habitatge dispara les consultes al raonador

El raonador del ciutadà va rebre més de dos centenars de consultes relacionades amb l’habitatge durant l’any passat. El mandat de Marc Vila va estar marcat per l’atenció a aquesta problemàtica, però l’any passat les xifres van ser especialment elevades, disparant-se respecte a l’exercici anterior (un 78%) i representant gairebé dos terços dels expedients tramitats. Segons l’informe, essencialment van estar motivades per la rescissió del contracte de lloguer en genèric (en una cinquantena de casos s’havia de produir aquest 2024), mentre que 17 estaven relacionades amb la rescissió del contracte per recuperar el pis per a ús propi, cinc per fer obres i 23 per vendre’l. En trenta casos es demanava informació sobre la Llei d’arrendament i noves mesures, en 14 el conflicte eren les despeses i en 21 més el cas es referia a un augment del lloguer.