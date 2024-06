Cent treballadors del SAAS se sumen a la demanda

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La demanda col·lectiva voluntària dels treballadors sanitaris per poder tornar a cobrar les primes per objectius o DPO ja compta amb més d’un centenar de signatures. En concret, ja són 102, segons va apuntar el portaveu del comitè d’empresa del SAAS, Jordi Samsó, que va apuntar que de cara a final de juny, quan es tanqui la finestra per sumar-se a la querella, “esperem ser uns 300”.