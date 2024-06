La Batllia prorroga la presó al jove del cànnabis terapèutic

El jove que va ser detingut a la frontera per dur 500 grams de CBD, la part no psicoactiva de la marihuana, podria passar-se quatre mesos més a la presó després que el batlle instructor ho dictés el 30 de maig passat. Ho va explicar la mare del jove, Mercedes Chamorro, que en declaracions al Diari va avançar que recorreran contra la decisió del tribunal per demanar la llibertat del jove, que fa més de vuit mesos que està tancat per dur un producte que és considerat legal per la Unió Europea.

“L’anàlisi demostra que el meu fill no havia fet res dolent”

Mercedes Chamorro, Mare del noi detingut





Un dels motius pels quals es manté empresonat el noi és pel possible risc de fuga, ja que el batlle considera que no té arrels a Andorra i que podria abandonar el Principat en cas que fos posat en llibertat. Tanmateix, la mare va explicar que el seu fill fa sis anys que viu al país amb la seva parella i que té un pis llogat on porta residint els últims quatre anys. A més, la dona va afegir que el detingut havia trobat feina a Grandvalira, ja que “sempre havia estat molt vinculat al món de l’esport”, però arran de la detenció la va perdre.

“Espero que el jutge posi aviat el meu fill en llibertat”

Mercedes Chamorro, Mare del noi detingut





La bona notícia a la qual s’aferra la família són les anàlisis del producte que es va comissar al moment de la detenció. Chamorro va celebrar que les anàlisis van revelar que la flor de CBD que duia el jove contenia un 0,3% de THC –la part estupefaent del cànnabis–, un percentatge que la Unió Europea va fixar com a legal i que confirma la versió de l’acusat. “L’anàlisi demostra la innocència del meu fill, que mai va acceptar un judici ràpid perquè sabia que no havia fet res dolent”, va celebrar la dona. La llei andorrana, però, no preveu distincions entre el percentatge de THC, sinó que només es basa en si el producte conté o no aquesta molècula per certificar la seva toxicitat. Tanmateix, Chamorro va afegir que “espero que amb la resolució el jutge reconsideri la seva decisió i posi el meu fill en llibertat”.

El raonador del ciutadà, Xavier Cañada, va remarcar que des de la institució que lidera “no qüestionem la política en matèria d’estupefaents a Andorra, ja que no ens pertoca fer-ho”, però va posar en relleu la incongruència entre la “severitat” de la interpretació del Codi Penal i “la permissivitat de la venda del CBD, com a mínim, a sis botigues del Principat”, que venen productes no regulats, va denunciar Cañada. En conseqüència, el raonador va demanar “aclarir i establir de manera inequívoca quines conductes estan prohibides i quines estan permeses”. Les acusacions de Cañada als establiments del país les va comprovar Chamorro, que va visitar les botigues andorranes especialitzades en CBD i va remarcar que a totes va poder comprar el mateix producte pel qual van tancar el seu fill. Llavors, va intentar denunciar-ho a la policia, “però no em van acceptar la demanda”, va lamentar.

LA UE ACCEPTA EL 0,3% DES DEL 2020 El 2020 la Unió Europea va aprovar que el percentatge de THC permès als productes de CBD fos del 0,3%, justament el que va donar el producte comissat a l’home detingut. Una mesura que des de l’òrgan europeu van apuntar que podia ser beneficiosa per als estats membres, ja que permetria accedir a més varietats de plantacions medicinals i, en conseqüència, accedir a més ajudes.



L’augment també es va produir per una sentència del Tribunal de Justícia de la UE que va crear jurisprudència sobre la comercialització i la distribució dels productes de CBD.

GOVERN TROBA "FRÍVOLA I OPORTUNISTA" LA PROPOSICIÓ DE LLEI D'AE



El ministre va defensar que està en converses amb l’APRA, amb qui “estem treballant conjuntament perquè es puguin nodrir d’aquesta indústria o d’aquesta possible indústria”, i per això afirma que la proposició de llei de Montaner “té certa desvinculació amb la realitat del sector primari”. Casal es va mostrar contrari que la regulació es pugui fer de manera tan senzilla perquè “el que no es pot plantejar és que d’un dia a un altre els pagesos deixin de conrear algun tipus de cultiu, caigui o no caigui, per fer un nou cultiu que sigui el cànnabis i que es permeti a partir d’un sol article que digui què és conrear cànnabis a Andorra”. El ministre va situar en acabar el primer semestre de l’any la data fixada per acabar el text que es treballa amb el sector primari, és a dir, a final d’aquest mes. “Un projecte de llei ambiciós no es fa en dos dies, estem parlant d’una regulació del sector extremament tècnica”, va comentar el ministre portaveu, Guillem Casal, sobre la proposició de llei del grup parlamentari d’Andorra Endavant per autoritzar els productes de cannabidiol (CBD), el cànnabis d’ús medicinal. A més, va afegir que “regular un afer amb molta normativa internacional amb sis pàgines, sis articles i quatre disposicions finals pot ser perillós, frívol i d’oportunisme polític”.El ministre va defensar que està en converses amb l’APRA, amb qui “estem treballant conjuntament perquè es puguin nodrir d’aquesta indústria o d’aquesta possible indústria”, i per això afirma que la proposició de llei de Montaner “té certa desvinculació amb la realitat del sector primari”. Casal es va mostrar contrari que la regulació es pugui fer de manera tan senzilla perquè “el que no es pot plantejar és que d’un dia a un altre els pagesos deixin de conrear algun tipus de cultiu, caigui o no caigui, per fer un nou cultiu que sigui el cànnabis i que es permeti a partir d’un sol article que digui què és conrear cànnabis a Andorra”. El ministre va situar en acabar el primer semestre de l’any la data fixada per acabar el text que es treballa amb el sector primari, és a dir, a final d’aquest mes.