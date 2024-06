Vuit milions d’euros destinats als padrins amb ingressos més baixos

L’import destinat a les pensions de solidaritat, el complement econòmic que reben els padrins amb ingressos més baixos, va créixer en un milió l’any passat respecte del 2022 i durant l’exercici l’administració central hi va destinar 7,85 milions. Els beneficiaris van augmentar fins als 1.245 (1.159 l’any anterior) i l’import mitjà mensual que van rebre va ser de 525 euros. Des de l’any 2020 els beneficiaris han crescut en un 22% i la despesa, en un 43%. Els padrins que la rebien eren 1.019 i la partida econòmica va ser de 5,46 milions. Llavors l’import mensual rebut va ser de 447 euros.

La pensió de solidaritat complementa els ingressos de les persones que tenen 65 anys o més si és que la quantitat econòmica que entra a la llar (es tenen en compte els ingressos del beneficiari, però també el de la família) no arriba al salari mínim o al topall fixat pel llindar econòmic (el LECS) individual.

La titular d’Afers Socials, Trini Marín, va destacar que el suport a la gent gran és un dels pilars de les polítiques del ministeri que encapçala. “Hem de procurar que tinguin una vida digna”, va emfatitzar, i alhora que puguin romandre a casa, malgrat que es continua treballant per ampliar els recursos sociosanitaris per als que tinguin un major grau de dependència. Ara mateix, segons les xifres facilitades, el país compta amb 258 places concertades en residències d’un total de 378 que hi ha al país i 110 en centres de dia, la totalitat de les quals compta amb subvenció pública. La ministra va apuntar que la llista d’espera per accedir a l’ingrés en un geriàtric amb finançament públic s’ha rebaixat a 11 persones (n’hi havia 50 fa uns mesos) després d’ampliar les places al Cedre en 19 i de concertar-ne més a Salita. Tot i això, la llista s’amplia a una cinquantena de padrins més si es tenen en compte els que estan en centres privats i volen accedir a una plaça pública i les persones que acudeixen al centre de dia (on no hi ha llista d’espera) però volen entrar en una residència. En paral·lel se segueix potencial el servei d’atenció domiciliària (SAD) per als menys depenents. L’any passat va tenir 62 usuaris.