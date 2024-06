Unicef celebra la tretzena edició d'Els Encants

Solidaritat i medi ambient es donen la mà en la tretzena edició d'Els Encants d'Unicef, que han arrencat aquest dimecres i que estaran oberts fins divendres al migdia. Des de l'Unicef Andorra van pensar que precisament aquest dimecres, Dia mundial del medi ambient, era una bona data per donar el tret de sortida a una nova edició del mercat de roba i complements. I és que donant una segona oportunitat als productes que es poden comprar en aquests Encants, i per tant "reutilitzant-los", es pot "fer un bé", ja que els diners recaptats van per a la construcció d'eco-pobles a Madagascar tal com ha emfasitzat la presidenta de l'Unicef Andorra, Marianela Vila.

La voluntat és que els eco-pobles siguin "autosuficients" i ja és el segon any que des de l'Unicef Andorra hi treballen en aquest projecte. Es tracta d'una iniciativa a quatre anys que necessita una inversió de 400.000 dòlars i que es "finança pràcticament" amb els diners que es fan arribar des d'Andorra. Per tant, l'objectiu d'aquesta 13a edició és "recaptar el màxim possible" sense que s'hagin fixat una fita concreta. En aquest sentit, Vila ha recordat que l'anterior edició, la d'hivern, es va recaptar 16.000 euros, però ha puntualitzat que l'hivern sol ser una època en què es "recapta més", ja que normalment hi ha roba més costosa.

A The Embassy, que s'uneix a la proposta per tercera vegada, es poden trobar roba i complements de segons mà, però també productes nous, segons ha emfasitzat la presidenta de l'Unicef Andorra, que ha agraït la col·laboració que reben de diferents persones i empreses. De fet, un dels col·laboradors és precisament The Embassy i la CEO adjunta, Meritxell Marsà, ha manifestat que estan "molt contents" de donar suport a l'Unicef, ja que per a ells suposa "una oportunitat d'obrir les portes" i prendre part en un projecte solidari. Ha emfasitzat que en aquesta edició Els Encants es traslladin a la primera planta a la qual es pot accedir per escales mecàniques i ascensors i que tingui "una il·luminació molt bona" que fa que els "producte llueixi molt més". En aquest sentit, ha convidat tothom a què passin per The Embassy fins divendres per gaudir de tot el producte que s'hi exposa.