La majoria parlamentària proposa pujar les pensions dels no residents amb l'IPC europeu

Incrementar anualment les pensions dels no residents al país d’acord amb l’Índex de Preus al Consum harmonitzat de la zona euro. Aquesta és la proposició de llei que estan confeccionant el grup parlamentari Demòcrata i Ciutadans Compromesos. Les jubilacions en les quals les formacions polítiques es focalitzen, són aquelles de menys de 15 anys de cotització a la branca jubilació, segons un comunicat emès per les forces polítiques aquesta tarda. El document també ha especificat que la mesura tindrà caràcter retroactiu des de l’1 de gener d’aquest any.

Vulneració al dret a la igualtat

Aquesta proposició de llei ve motivada per l’esmena que es va aprovar en l’article 20 de la Llei del pressupost, la qual diferenciava les pensions dels residents i la dels no residents, pel que fa a la seva revalorització d’acord amb el cost de la vida. La conclusió de l’informe que es va demanar després de l'alerta per part dels serveis del Copríncep francès d'una possible discriminació i/o vulneració del principi d’igualtat de la Carta Magna, estableix que l’article 20.2 de la Llei del pressupost no és contrària al principi d’igualtat ni es pot considerar discriminatòria.