La presentació de l’estudi d’impacte serà el 16 de juliol

La junta de presidents va decidir ajornar un cop més la sessió adreçada als consellers generals per presentar l’estudi d’impacte de l’acord d’associació amb la Unió Europea elaborat per Andorra Recerca i Innovació (AR+I). Amb la nova data, que serà dimarts 16 de juliol, l’exposició ja s’haurà ajornat dues vegades. En un principi l’estudi d’impacte s’havia de presentar el 10 de juny, però es va endarrerir fins al 8 de juliol perquè en aquella data l’AR+I va apuntar que encara no tindria l’informe enllestit per poder-lo entregar. El motiu del segon retard no va ser explicat.