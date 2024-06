Pla per recuperar 15 espècies de fauna

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia fa un pas més per preservar i potenciar la fauna i la flora amb l’objectiu de mantenir viva la riquesa de la biodiversitat del país. Així ho va explicar el ministre que lidera la cartera, Guillem Casal, qui va presentar els primers quinze plans de recuperació d’espècies de fauna en perill d’extinció que ha aprovat el Govern sobre la base del reglament d’espècies de fauna protegides que llista les espècies en els diferents nivells de protecció (extingides, en perill d’extinció, amenaçades i protegides). Els plans de recuperació previstos a la Llei de conservació del medi natural, biodiversitat i paisatge tenen com a objectiu analitzar la situació de les espècies en perill d’extinció, així com les causes de la seva situació, delimitar i programar les accions i actuacions necessàries per conservar i recuperar les poblacions o els hàbitats.