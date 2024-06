Les empreses tenen fins al 31 de desembre per presentar les dades sobre la bretxa salarial

El Govern ha acordat ampliar fins a final d'any el termini perquè les empreses del país puguin complir amb l'obligació d'introduir les dades al registre sobre la bretxa salarial entre homes i dones. El termini inicial per dipositar les dades i els indicadors corresponents al 2023 finalitzava el 30 de juny i el consell de ministres ha validat l'allargament del període fins al 31 de desembre d'enguany. S'ha tingut en compte que la nova obligació representa una càrrega de feina addicional a les empreses, en especial aquelles amb menys dimensió i recursos.

Les empreses podran, doncs, dipositar les dades del 2023 fins a final del 2024. A partir del 2025, però, les dades salarials corresponents a l'exercici anterior -en aquest cas al 2024- s'hauran de facilitar anualment abans del 31 de març.

Cal recordar que les empreses a partir de 50 treballadors han de dipositar una informació més exhaustiva, mentre que les que tenen plantilles més petites només han de dur un registre anual que inclogui la comparativa mitjana de retribucions globals anuals entre homes i dones, i la diferència de la retribució per franja d'edat i grup professional.

Aquest tràmit s'efectua en línia (https://www.e-tramits.ad/tramits/ca/registre-de-les-dades-i-els- indicadors-sobre-la-bretxa-professional-de-genere/p/GV001076 ), i, excepcionalment aquest any, les empreses de menys de cinquanta treballadors que no disposin de certificat digital podran registrar les dades manualment, emplenant i imprimint els formularis de l'aplicació corresponent, i presentar-los al Servei de Tràmits del Govern, prèvia concertació de cita.

Les dades introduïdes al registre han de servir a les empreses per fer la diagnosi de la seva situació i plasmar en els plans d'igualtat les mesures per corregir la bretxa detectada. Govern tractarà els indicadors que s'obtinguin a través del Departament d'Estadística, i podrà contrastar-les amb altres estats o fonts, com poden ser les enquestes i estudis sobre la bretxa.

A banda del registre de la bretxa professional de gènere, el Govern també ha creat el registre públic de plans d'igualtat. En aquest cas, però, només són obligatoris per a les empreses a partir de 50 empleats. Per a les empreses amb una plantilla inferior, els plans d'igualtat són de caràcter voluntari. Els plans d'igualtat corresponents a l'any 2023 s'han de registrar, a través de la seu electrònica del Govern mitjançant el certificat digital, a partir de l'1 de maig del 2024 i fins a l'1 d'octubre del 2024. El departament de Treball calcula que unes 150 empreses estaran emplaçades a registrar els plans d'igualtat.

Reformes a l'Escola Francesa de Ciutat de Valls

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Territori i Urbanisme, Raul Ferré, i a demanda del Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, l’adjudicació dels treballs de reforma de l’Escola Francesa de Ciutat de Valls per un import de 934.096,53 euros, a Coansa. El Govern el 20 de març de 2024 va licitar aquesta reforma mitjançant concurs nacional obert i contractació ordinària.

L’objectiu és adequar les instal·lacions amb les mateixes condicions que les que es van portar a terme a l’edifici contigu que acollia l’antiga escola espanyola i que actualment dona servei al Liceu Comte de Foix. Els treballs –que tenen un termini d’execució de vuit mesos– consisteixen en la reforma de la instal·lació elèctrica i contra incendis, el canvi de paviments i de finestres, així com la modificació de

les distribucions interiors i la instal·lació de proteccions solars a la façana principal.

També s'han adjudicat els treballs de subministrament i instal·lació de fals sostre a sis aules de l’Escola Andorrana de Santa Coloma a l’empresa Germans Fernandez Tot Construccions SL, per un import de 29.101,20 euros, així com els treballs de pintura de l’interior de l’Escola Andorrana de segona ensenyança d’Ordino a Pintures Vazquez, SL, per un import de 50.452,60 euros.