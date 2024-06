L'estudi de capacitat de càrrega turística estarà llest al desembre

L’adjudicació relatiu a la capacitat de càrrega turística del país i a les mesures necessàries per garantir la sostenibilitat i la qualitat del sector ha recaigut sobre l’empresa BMS Consultoria Estratègica, així ho ha confirmat el ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, la qual ha tingut lloc aquest dimecres. El projecte tindrà un cost de 72.000,50 euros i té com a data màxima d'execució el 15 de desembre d’enguany. L’estudi en qüestió ha d’incorporar l’avaluació de les repercussions actuals i futures, econòmiques i socials, de l’activitat turística, tenint en compte les necessitats de la població resident, dels operadors turístics i dels visitants, així com consideracions mediambientals. L’empresa seleccionada treballarà sota la coordinació i la supervisió del Ministeri de Turisme i Comerç.

El treball s’haurà d’elaborar tenint en compte l’impacte sobre aspectes mediambientals, en els recursos hídrics i energètics, en la gestió de residus o en la contaminació acústica. També cal tenir present els efectes sobre la mobilitat, la capacitat hospitalària i les necessitats de personal per al sector turístic. Finalment, Casal ha remarcat que l'anàlisi ha de tenir en compte els estudis de càrrega que els comuns han encarregat, per així treballar de manera conjunta.