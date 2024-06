Els pagesos amenacen amb nous talls

“Si no es compleixen les demandes tornarem amb mobilitzacions més massives”

“Ara tenim moments de molta feina i a molts llocs de Catalunya es comença a segar”

La frontera torna a estar oberta, però Escolà va remarcar que “si no es compleixen les nostres demandes tornarem amb mobilitzacions més massives i continuades” durant els mesos de setembre i octubre. “Ara tenim moments de molta feina i a molts llocs de Catalunya es comença a segar”, va remarcar el portaveu de Revolta Pagesa, que va afegir que per al sector agrícola fer mobilitzacions durant la campanya d’estiu suposa un esforç extra, ja que coincideix amb el període de més activitat per a ells.

El balanç de la mobilització es va saldar amb un bloqueig total de la frontera amb Espanya que només es va interrompre a les set de la tarda i a mitjanit, quan els manifestants van deixar passar alguns vehicles que “feia tot el dia que estaven aturats i van demostrar molta comprensió amb la nostra causa”. Fins i tot, es va donar abans de la primera obertura del bloqueig el cas d’un camioner que va cedir el seu remolc per aixoplugar els agricultors durant els forts ruixats que van caure dimecres a la tarda.

Un cop aixecat el tall, el trànsit es va reprendre amb normalitat, però amb algunes cues de camions fins a les 13 hores.

CUES DE CAMIONS PER ENTRAR MERCADERIES

La reobertura de la circulació per l’N-145 va provocar retencions d’entrada al Principat des de les deu del matí i les complicacions es van mantenir fins passada la una del migdia pel trànsit de camions, segons van indicar des de Mobilitat. Desenes de vehicles pesants van haver de fer cua per completar els tràmits duaners per entrar mercaderia des d’Espanya. Els problemes es van produir perquè habitualment hi ha un primer torn d’arribada de camions pels volts de les vuit del matí que ahir es va retardar fins que els pagesos van aixecar el bloqueig cap a les deu del matí, i això va fer coincidir molts més vehicles.



Des de l’agència de duanes Fornesa van explicar que van treballar per avançar tràmits des de les set fins a les deu del matí i el que va passar és que els camions van sortir més junts i es van acumular a l’entrada per la Farga de Moles. I van afegir que els dimarts són un dia habitualment més fort d’arribada de mercaderia perquè entra més producte fresc de fruites, verdures i peix, al que es va sumar que algunes empreses de transport van posposar la importació d’articles per avui per evitar el tancament de la frontera organitzat per Revolta Pagesa. La circulació de vehicles pesants va ser especial ahir també perquè normalment la sortida dels camions que han descarregat al país es fa abans de les onze del matí.