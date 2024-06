La duana recapta al maig un 210% més per la taxa al tabac

La recaptació per la taxa a la importació de tabac s’ha disparat al maig. El mes passat la duana va ingressar 18,3 milions d’euros, un 210,2% més que en el mateix mes de l’any passat, quan es van ingressar 5,9 milions per aquest concepte. El començament de l’any està sent excepcional, ja que en els primers mesos de l’exercici s’ha recaptat un 102,2% més per la taxa a la importació de tabac que en el mateix període de l’any passat. Enguany, de gener a maig, s’han ingressat 61,9 milions d’euros. L’any passat en el mateix moment de l’exercici s’havien recaptat 30,6 milions per aquesta taxa.

Els bons resultats dels ingressos per la taxa al tabac s’han vist reflectits en la totalitat de la recaptació de la duana el mes de maig. S’han ingressat 28,3 milions d’euros, un 80% més que al mateix mes de l’any anterior, quan es van recaptar 15,7 milions. En els primers cinc mesos del 2024 la recaptació és de 113 milions, un 39% més que en el mateix període l’any passat. L’acumulat per la totalitat de les importacions el maig del 2023 era de 81 milions d’euros. Els ingressos per les taxes a la importació de combustibles minerals també s’han incrementat aquest maig, però no amb la intensitat que ho han fet els del tabac. Així, al maig es van recaptar 4,4 milions d’euros per les taxes a la importació de combustibles naturals, un 5% més que el mateix mes del 2023, quan es van ingressar 4,1 milions. En l’acumulat del 2024 s’han recaptat 23,1 milions d’euros, un 2,5% més que en els primers cinc mesos de l’any passat, quan van ser 22,5 milions. Per les begudes s’han ingressat 703.182 euros al maig, un 4,2% més que el 2023 (674.966 euros). En tot el 2024 s’han recaptat 3,3 milions. Pel que fa a la resta de mercaderies, al maig es van ingressar 4,9 milions.