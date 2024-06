Baró demana pels acords entre Govern i Grifols signats des de l’any passat

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata Pere Baró ha demanat informació a Govern sobre els acords que l’administració general ha signat amb la farmacèutica Grifols des de l’any 2023. Segons un comunicat emès pel PS, Baró ha sol·licitat la documentació entre Andorra Desenvolupament i Innovació, SA (ADI), l’executiu, Grifols Innovation and New tecnologies, Limited i Grifols, SA, des del 12 de gener del 2023 fins ahir. Finalment, la formació política també ha exigit informació sobre la inversió econòmica feta en estudis, el capital inicial del projecte i els treballs i obres finalitzats.

Fa uns dies el cap de Govern, Xavier Espot, va anunciar que deixaria la continuïtat del projecte de Grifols, en entredit arran de la crisi patida per l’empresa en l’últim any, en mans del consell d’administració d’Andorra Business. Fins llavors, Espot va comentar que no es pot arribar a cap decisió definitiva.