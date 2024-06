Avenços contra la violència envers les dones

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El grup d’experts del Conveni del Consell d’Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència envers les dones i la violència domèstica (Grevio) ha compartit les seves conclusions sobre la implementació a Andorra de les recomanacions del conveni, després d’haver examinat la informació proporcionada pel Principat el 2023.

El text, conegut com a Conveni d’Istanbul, va entrar en vigor a Andorra el 2014 i des de llavors el Govern ha desenvolupat més mesures legislatives i preventives per combatre aquests tipus de violència, i també ha treballat per atendre les víctimes de forma integral.

El grup d’experts rep amb satisfacció les mesures adoptades i els avenços aconseguits per Andorra a partir de les seves recomanacions i de les disposicions del conveni, destacant la creació de la llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. El document remarca la necessitat de fer visible la discriminació interseccional, quan es donen dos o més factors de discriminació alhora.

Igualment, el grup d’experts europeus valora positivament l’augment de recursos financers proporcionats a associacions i empreses que realitzen projectes d’igualtat o violència de gènere, com també la presència d’intèrprets en els actes que organitza regularment l’àrea de Polítiques d’Igualtat.