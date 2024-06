Uns 150 estudiants s’examinen de la selectivitat espanyola

La concentració dels pagesos i les proves de la selectivitat espanyola (EvAU) van coincidir ahir, en una jornada en què el bloqueig no va afectar els exàmens. A Andorra hi ha convocats uns 150 alumnes. El país compta amb tres centres regits pel sistema espanyol: el María Moliner, el Sant Ermengol i l’Agora International School. És el María Moliner el centre que acull els alumnes que s’examinen de les EvAU. Juan Carlos López, cap d’estudis de secundària d’aquest col·legi, va assegurar ahir que la jornada va començar amb “absoluta normalitat” malgrat la coincidència amb l’inici del tall. Les proves van iniciar-se les 11.30 hores “sense cap novetat” amb el tribunal present “des d’hores abans”. López informa que tres estudiants del María Moliner van haver de passar la nit de diumenge a Andorra per “evitar riscos”. “Vam facilitar la pernoctació als afectats. Es vol que l’alumnat que s’examina estigui tranquil”.