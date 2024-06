Mor amb 92 anys Antoni Pantebre, el Tonet de la Música

Antoni Pantebre, el Tonet de la Música, sobrenom que després popularitzarien les seves botigues, va traspassar ahir amb 92 anys. L’empresari va ser un pioner del comerç en el sector de la música enregistrada, una trajectòria professional que va arrencar a la botiga Paradís Musical de l’avinguda Carlemany d’Escaldes el 1952 venent aleshores discos de pedra. A la dècada dels setanta començaria l’aventura del Tonet de la Música, que va viure el boom comercial d’Andorra, les vendes a turistes (essencialment espanyols) que venien a comprar el que no trobaven al seu país. El Tonet de la Música es va multiplicar amb fins a set establiments, però el darrer va tancar el 2011 víctima de l’eclosió d’internet i de la caiguda de venda de música que es va endur pel davant el comerç especialitzat.

L’any 2021 la família Pantebre Palmitjavila va cedir al comú d’Escaldes part de la col·lecció de discos i vídeos de jazz que havia recopilat el difunt durant mig segle. Van ser 600 CD, 100 DVD i 40 cintes de vídeo, un material que el seu fill, Marc Pantebre, va assegurar en l’acte de signatura que s’havia seleccionat “amb vocació pedagògica”, per posar-lo a disposició de la ciutadania. Pantebre recordava que el seu pare va descobrir el jazz gràcies als primers enregistraments del trompetista Louis Armstrong que van arribar al Principat. Un any després la família i els amics el van homenatjar en el seu norantè aniversari amb música, com no podia ser d’una altra manera. Un quartet de corda de l’ONCA va oferir un recital al comú escaldenc.

La missa funeral per Antoni Pantebre se celebrarà demà a les 11 hores a l’església de Sant Pere Màrtir d’Escaldes. La família rebrà el dol durant el dia d’avui de les 10 a les 13 hores i de les 16 a les 20 hores al tanatori nacional d’Escaldes.