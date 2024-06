La llista d'espera per a entrar en una residència es redueix a 11 persones

L'augment de places concertades a les residències de la gent gran, com les 19 que s'han guanyat al Cedre, han reduït la llista d'espera per accedir a un dels recursos sociosanitaris en règim de 24 hores a 11 persones (fa un mesos estava al tomb de les 50). Ho ha explicat la ministra d'Afers Socials, Trini Marín, a la roda de premsa de presentació de balanç del departament d'Afers Socials aquest matí. Segons ha indicat la ministra 11 persones més esperen aquest recurs però acudeixen a centres de dia, 4 persones estan en una plaça de respir (temporal) i 9 estan ingressades en places no concertades i reben ajut de l'administració pel pagament a l'espera d'accedir a una plaça amb subvenció pública. Finalment, 24 padrins més assumeixen el cost de places no concertades però també han fet la sol·licitud per entrar en un geriàtric amb finançament de l'administració. Marín també ha indicat que no hi ha llista d'espera per acudir a un centre de dia.

Un dels objectius del Govern és seguir potenciant el servei d'atenció domiciliària (SAD) per tal que els padrins puguin romandre el màxim de temps al seu domicili si és que és la seva voluntat. Durant l'any passat, el SAD va atendre 62 usuaris.

Afers Socials també gestiona les pensions de solidaritat, per complementar la pensió de la CASS (sumada als ingressos familiars) quan aquesta no arriba al sou mínim o al llindar econòmic fixat (el LECS). Durant l'any passat es van abonar 1.245 (eren 1.159 l'any anterior) i l'import liquidat va pujar als 7,8 milions. La mitjana de cada prestació ronda els 500 euros mensuals.