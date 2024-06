L’activitat empresarial es va recuperar l’any passat amb 21.000 societats operant

Un total de 20.986 empreses van operar a Andorra durant el 2023. Aquesta xifra inclou tant les empreses que van estar actives durant tot l’any com les que ho van fer durant un període determinat. En relació amb el 2022, segons les dades del departament d’Estadística, es va registrar un augment del 6,01% (1.190 empreses).

Durant l’any passat, a més, la variació neta d’empreses va ser positiva, continuant amb la tendència dels darrers anys degut als 1.699 naixements i a les 509 empreses que van desaparèixer, la qual cosa suposa una variació neta de 1.190 empreses més. Així, aquesta xifra ha representat una variació interanual negativa del 23,08%.

Paral·lelament, la taxa de naixements d’empreses el 2023 va ser del 8,1%, una xifra que, en comparació amb l’any anterior, va suposar una variació negativa del 22,87%. Per la seva part, la taxa de morts d’empreses va ser del 2,43%, la qual cosa suposa un descens del 9,58% respecte del 2022.

Com a resultat de tot plegat, s’observa que durant el 2023 la taxa neta de naixements i de morts d’empreses va ser del 5,67%, la qual cosa representa una variació anual negativa del 27,4%.

Pel que fa a anys anteriors, cal destacar que el nombre d’empreses actives a Andorra durant el 2021 va ser de 12.343, un 11,1% més que les de l’any 2020, que es van situar en les 11.110. A més a més, les empreses inactives durant el 2021 es van incrementar en un 1,67% en comparació amb el 2020, arribant fins a les 5.906. Així mateix, des d’Estadística es destaca que durant el període 2016-2021, el percentatge d’empreses actives en relació amb el total de l’estoc d’empreses va ser superior al 65% per cada any.

Si s’analitza la tendència registrada durant el període 2016-2023, es pot observar com l’estoc d’empreses va augmentar constantment atès que cada any el nombre de naixements d’empreses va ser superior al de les morts. Així, pel que fa al 2023, les empreses nascudes van ser 1.699, la qual cosa representa un descens del 18,24% respecte de l’any anterior. Per contra, durant el mateix període el total de morts va arribar a les 509 empreses.