Escalada fins a l’11è lloc en l’índex europeu de digitalització en 4 anys

detail.info.publicated Agències Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Andorra ha passat en quatre anys del 26è a l’11è lloc en l’índex europeu d’economia i societat digital (DESI) i, per tant, ja se situa “per sobre de la mitjana europea”, va remarcar el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, que va presentar ahir en roda de premsa els resultats. Rossell va recordar que el país havia estat “a la cua dels països europeus” i que ara sobresurt en l’àmbit de les competències digitals; era 29è el 2019 i ara és quart. El Principat manté la primera posició en la cobertura en fibra òptica i l’espectre 5G. Les àrees on s’ha de seguir incidint és en la digitalització de les empreses, on es passa del lloc 28 al 21 del 2023, i en la de digitalització de serveis públics, on s’ha escalat tres posicions, del 30è lloc al 27è.

Precisament el secretari d’Estat va anunciar en la mateixa compareixença un paquet d’ajuts per afavorir la digitalització de les empreses amb una partida de 250.000 euros. Les empreses podran optar a una subvenció directa per a la contractació de serveis digitals bàsics per a cada sector (comerç, hostaleria, restauració i despatxos professionals), i també es plantegen programes transversals. Les ajudes aniran dels 6.000 euros per a microempreses (d’un a cinc treballadors) fins als 3.000 euros per a grans empreses (més de 100 treballadors). Per exemple, el comerç podrà optar a ajudes per a la digitalització de la gestió interna i la venda en línia i l’hostaleria per al programari de gestió, l’atenció al client o les reserves en línia.