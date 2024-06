Concòrdia proposa un impost de plusvàlua del 25% els primers dos anys

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Concòrdia ha presentat avui una proposta de llei per modificar el marc tributari per tal d'evitar l'especulació immobiliària. La proposta del grup parlamentari ha estat augmentar fins al 25% l'impost de plusvàlua a la venda d'immobles durant els primers dos anys, i que aquesta xifra vagi baixant fins a reduir-se a 0 al cap de 10 anys. També proposen que l'impost de transmissions patrimonials passi del 5% màxim que imposen actualment els comuns a un 10%, 5 pels comuns i 5 per Govern.

Aquests impostos no s'aplicarien en el cas que l'immoble es vengui a un primer comprador. El motiu, ha explicat el president del grup, Cerni Escalé, és promoure els habitatges de venda i revertir la situació del país que actualment "el 70% de les persones viuen de lloguer".