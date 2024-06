Un cabirol es queda atrapat al riu Valira a l'alçada d'Escaldes

Un cabirol ha caigut al riu Valira a l'alçada del comú d'Escaldes-Engordany, segons s'ha pogut saber per un vídeo que ha publicat el comú al seu perfil de X [abans Twitter]. Al vídeo es pot veure com dos agents del cos de Banders treballen plegats per tal d'ajudar a l'animal que es troba intentant sortir de l'aigua sense èxit. Fins al lloc s'han desplaçat dos agents del cos de Banders que han pogut realitzar els rescat amb èxit, segons ha confirmat fonts oficials al Diari. L'avís s'ha rebut per part d'un particular a les 16.00 h d'aquest dimarts alertant que el cabirol havia caigut al riu.