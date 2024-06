762 llars van rebre ajuts socials l'any passat

detail.info.publicated Dolors Moreno Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El ministeri d'Afers Socials ha presentat aquest matí els principals indicadors de l'àrea, que afecten des de les prestacions per assumir despeses bàsiques a les pensions de solidaritat de la gent gran o els projectes de suport a persones amb discapacitat. Pel que fa al suport social a les llars més vulnerables, les dades indiquen que l'any passat van ser beneficiàries d'ajuts econòmics ocasionals 782 llars i que continua la tendència de descens progressiu que s'atribueix a la millora de la situació econòmica. L'any 2022 les famíies que van necessitar una prestació econòmica van ser 826 i durant els anys de la pandèmia va superar el miler. Més del 80% eren families monoporentals o llars unipersonals i està experimentat un especial creixement el número de persones que viuen soles que necessiten de l'ajut de l'administració per arribar a final de més. "L'economia ha facilitat que hi hagi menys usuaris però els usuaris que tenim necessiten més ajut", ha apuntat el director d'Afers Socials, Joan Carles Villaverde.

Si que continuen a l'alça els ajuts atorgats per al pagament de l'habitatge, amb 2.190 famílies que van rebre una prestació l'any passat. La ministra d'Afers Socials, Trini Marín, ha recordat que els requisits per obtenir un ajut es van flexibilitzar el 2022 per donar cobertura a més ciutadans atesa la problemàtica per trobar un lloguer accessible.