La xifra d'empreses al país se situa prop de les 21.000 l'any 2023

La xifra del total d'empreses a Andorra se situa en 20.986 l'any 2023, el que representa un increment de 1.190 empreses en relació amb les 19.796 registrades durant el 2022. Així ho confirma l'informe d'aquest dilluns del departament d'Estadística, el qual està conformat per les entitats: Registre de Societats, Registre de Comerç, Registre de Professionals Titulats, declaracions d'impostos – IS, IGI, IRPF – i Registre de Dipòsit de Comptes. El text exposa que hi ha hagut un augment del 6,01% en el teixit empresarial del país.

Segons exposa l'informe, l'augment general del nombre d'empreses registrat deriva de les 1.699 empreses nascudes i les 509 que van morir, deixant una variació neta de 1.190 d'empreses durant l'any passat.

D'altra banda, dins de les dades que reflecteix el document, les relatives a les empreses actives i inactives del 2022 i 2023 no apareixen disponibles. Mentre que les xifres sobre la supervivència de les empreses, mostra que les baixes durant el primer any de vida són les menys notòries, amb un 97,27% de supervivència.

Finalment, el departament destaca que el 90,07% de la població d'empreses nascudes el 2021 continuaven vives a finals de l'any 2023.