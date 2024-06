Tres ferits en un accident de trànsit entre dos cotxes i dos atropellaments

Tres persones van resultar ahir ferides i van ser traslladades a l’hospital per un accident de trànsit i dos atropellaments. L’accident de trànsit es va produir sobre les 16 hores a la rotonda de sortida d’Escaldes en direcció a Encamp i va resultar ferida una jove de 18 anys, passatgera d’un dels dos vehicles implicats. El xoc va provocar mitja hora de retencions a la zona, segons Mobilitat. D’altra banda, un jove vianant de 19 anys va haver de ser traslladat al centre sanitari després d’haver estat atropellat per un turisme a Andorra la Vella, concretament al carrer Prat de la Creu, 41. Els fets van ocórrer sobre les 17.30 hores. I, finalment, una altra vianant, una dona de 33 anys va patir lesions com a conseqüència de l’atropellament per part del conductor d’un patinet elèctric. Els fets van ocórrer poc abans de les 16 hores a l’avinguda Doctor Mitjavila, al costat del passeig del riu, segons va informar la policia.