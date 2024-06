El ‘rei d’Only Fans’ assegura que no ha rebut cap requeriment de la policia

“A mi ningú m’ha demanat res.” Així de tranquil es va mostrar en una conversa amb el Diari l’autoanomenat rei d’Only Fans, el resident Sergio Fuentes, sobre l’obertura d’una investigació per part de la policia andorrana, juntament amb el grup de delictes digitals i el grup de delictes contra les persones, sobre un presumpte delicte de pornografia de menors i afavoriment de la prostitució.

“No sé si la investigació s’ha tancat o no, però suposo que deuen haver vist que tot és legal”

Sergio Fuentes, ‘Rei d’Only Fans’





Una investigació policial que, per a Fuentes, no li ha capgirat ni per un moment la seva vida personal i professional perquè ni ell ni el seu advocat han rebut cap requeriment. “La veritat és que no sé si s’ha tancat la investigació o no”, va comentar el rei d’Only Fans, que a més va afegir que “tampoc sé si segueix en curs”. Tot i això, fonts de Govern indiquen que les indagacions encara s’estan duent a terme i que, per tant, no poden avançar cap informació al respecte. Fuentes, en canvi, “com era obvi i d’esperar”, manifesta que “deuen haver vist per damunt tota la meva activitat professional i comprovat que és tot legal”.

Ja fa dos mesos i mig des que el programa espanyol Equipo de Investigación es va traslladar a Andorra per investigar sobre la plataforma de contingut sexual Only Fans i la societat andorrana centrés el punt de mira en un resident: Sergio Fuentes. La crònica de l’escàndol públic es va forjar en un cap de setmana: l’emissió del programa va ser la nit del divendres 15 de març, el primer ressò a la premsa es va fer al Diari l’endemà al matí i, aquell mateix dissabte al vespre, la ministra d’Interior, Ester Molné, sortia al pas de l’afer mostrant la seva preocupació “pel benestar de totes les persones i, sobretot, dels menors, perquè són vulnerables”, va manifestar aleshores la titular de justícia i interior, per les notícies que havia llegit a la premsa.

Algunes de les perles que Fuentes va deixar anar davant la càmera són: “M’agrada que tinguin un perfil d’innocent, però òbviament que estiguin bones”, “noies, ja ha arribat el vostre proxeneta” o “les joves agraden més; si són menors, millor [entre riures]”. Tot i això, des d’aleshores no hi ha hagut cap novetat al voltant de la investigació per part dels cossos de seguretat o el mateix Govern.

HISTÒRIC

1. EL PROGRAMA S’EMET A ESPANYA EL 15 DE MARÇ

El 15 de març, s’emet el programa Equipo de Investigación, que viatja a Andorra per indagar sobre el fenomen Only Fans, i entrevista Sergio Fuentes.

2. MOLNÉ AVISA DE L’OBERTURA D’UNA INVESTIGACIÓ

Arran de les seves declaracions i les crítiques de la ciutadania, Molné avisa que se li obre una investigació per un presumpte delicte de prostitució de menors.

3. DOS MESOS I MIG DESPRÉS, SENSE NOVETATS

Tot i que Govern defensa que la investigació està en curs, Fuentes creu “ho deuen haver vist per sobre i deuen haver comprovat que tot és legal”.