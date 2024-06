La presentació de l’estudi d’impacte s’ajorna al 8 de juliol

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La presentació de l’estudi d’impacte de l’acord d’associació que ha coordinat Andorra Recerca+Innovació s’ajorna finalment al 8 de juliol. Inicialment l’exposició estava prevista el 10 de juny però s’ha optat per endarrerir-la perquè en aquella data l’AR+I encara no tindrà l’informe enllestit per poder-lo entregar i diferents representants dels partits que integren el Pacte d’Estat van posar de manifest, en la darrera reunió, les reticències a participar en una presentació pública sense tenir a disposició l’informe complet i quan hi ha d’haver una coordinació en el missatge que es transmet.