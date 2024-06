L'audiovisual 'Escapatòria' guanya el primer premi en la 10a edició del RECcrea

La peça audiovisual 'Escapatòria', creada pels alumnes Carla Solsona, Eden Font i Lea Santuré del Lycée Comte de Foix, ha guanyat el primer premi en la 10a edició del Concurs de curtmetratges RECcrea. Així s'ha anunciat aquesta tarda durant la cerimònia de lliurament de premis, que s'ha celebrat a l'Espai Fòrum de la FNAC-Pyrénées i que ha comptat amb la presència de la ministra de Joventut, Cultura i Esports, Mònica Bonell, el director del Departament de Política Lingüística, Joan Sans, el membre d'Ull Nu i president del jurat del RECcrea, Marc Camardons, un representant de Pyrénées, i la directora general de RTVA, Imma Jiménez. "Aquest any hem superat la quantitat de treballs presentats en l'edició anterior, amb un total de 24 propostes" ha celebrat, la ministra de Cultura. "A més, hem comptat amb una escola nova, el British College. Estem molt satisfets perquè és una institució on s'imparteix l'assignatura de català tot i que l'idioma principal d'ensenyament és l'anglès i, per tant, considero molt positiu que hagin volgut participar en aquest concurs" ha afegit, Bonell.