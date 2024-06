La Jocand i la Jo Dansa presentaran un espectacle conjunt amb la nova promoció d'intèrprets

El passat 13 d'abril es van dur a terme les proves d'accés per formar part de la nova promoció de les joves companyies de teatre i dansa. L'audició es va fer en format de taller, on va destacar el caràcter artístic i pedagògic per allunyar-se de la connotació competitiva que tenen els càstings. Així, una vintena de joves aspirants van participar durant el procés de selecció, dels quals s'ha escollit cinc membres per la Jocand, cinc membres per la Jo Dansa i dos membres per l'equip de disseny i tècnic.

Les joves companyies tenen com a objectiu utilitzar les arts escèniques com una eina cultural i social per als joves, així com oferir als intèrprets una experiència que els apropa al món professional. Per fer-ho, els joves seleccionats junt amb els directors del projecte, treballen en la producció d'un espectacle que s'estrena a l'estiu. Com a novetat d'aquesta temporada, les dues joves companyies duran a terme un espectacle de creació conjunt dirigit per Joan Hernández i que s'estrenarà a finals del mes d'agost.

Paral·lelament, la direcció de la Jocand i la Jo Dansa, ha elaborat un pla de docència que es materialitza en una dotzena de tallers que tindran lloc al llarg de tot l'any. Aquests tallers, patrocinats pel comú de Sant Julià de Lòria, ofereixen la possibilitat als membres de les joves companyies d'aproximar-se a professionals del teatre i de la dansa que els formaran mentre comparteixen amb ells les seves experiències professionals.

Els tallers, que han començat al mes de maig i que tindran lloc fins a finals d'any, tocaran disciplines com el teatre físic, l'acrobàcia escènica, la lluita escènica, la dansa o la interpretació, entre d'altres. Com a novetat d'enguany, s'oferiran dos tipus de tallers: els que estan tancats per als membres de les joves companyies, i els oberts a tots els joves del país que hi vulguin participar. Com en edicions anteriors, els professionals seleccionats per impartir els tallers són reconeguts artistes del país i professionals de Catalunya vinculats a les arts escèniques com Elena Santiago, Emma Riba, Rosa Mari Herrador, Núria Llobet, Javi Soler o Magí Serra.

Els tallers, que es duran a terme a les instal·lacions de La Trapa del Centre cultural de Sant Julià de Lòria, són gratuïts per a tots els participants i amb reserva prèvia, ja que les places són limitades.