El grup ICO invertirà en la gestora Actyus d'Andbank

La filial de capital risc del grup ICO, AXIS, invertirà en Actyus, la gestora de capital risc d'Andbank, segons ha anunciat l'entitat. El grup ICO ha resolt la 16a convocatòria de Fond-ICO Global amb la selecció d'una dotzena de fons en els quals invertirà 900 milions d'euros, el que suposa la de major volum fins a la data, i una de les gestores seleccionades en les quals invertirà fons públics ha estat la d'Andbank. En la convocatòria han participat 37 gestores i Actyus ha estat una de les 4 seleccionades en la categoria de venture capital, segons ha informat el banc andorrà.

La convocatòria es va resoldre la setmana passada i el 27% del total de candidats presentats són fons/gestores que hi participaven per primera vegada a una convocatòria de Fond-ICO Global, "la qual cosa demostra la consolidació d'aquest model d'èxit de col·laboració públic-privada orientat a dinamitzar el sector del capital de risc a Espanya i que serà una peça important en el desplegament de la segona fase del Pla de Recuperació", indica Andbank.

Els 900 milions d'euros que invertirà AXIS són per a empreses en diferents estadis de desenvolupament i es reparteixen en 600 milions per a fons triats en la modalitat de Capital Expansió, 200 milions en els fons de Venture Capital seleccionats, on està Actyus, i 100 milions d'euros en els fons de Incubació/Transferència de Tecnologia.