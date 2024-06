detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

L’aparcament comunal de Santa Coloma va acollir ahir al vespre el concert Star Wars i les BSO de John Williams, a càrrec de la Franz Schubert Filharmonia, dirigida per Tomàs Grau. Com cada any, el Clàssicand acosta la música d’orquestra al públic amb peces escrites per a la gran pantalla.