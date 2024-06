Dos de cada cinc tràmits del Govern ja es fan en línia

Aproximadament el 42% dels tràmits de l’administració central ja s’estan “fent en línia”. Ho explica el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, que reitera que quan acabi aquesta legislatura el 100% dels tràmits estaran digitalitzats.

Rossell recorda que “quan es parla d’administració digital no és tan fàcil com posar un tràmit en línia” sinó que cal tenir en compte “quatre potes”, la primera de les quals seria la legislativa, una qüestió que no és gens senzilla, ja que tot sovint “s’han de tocar lleis o reglaments per agilitzar o simplificar tràmits”. Una segona, que és la tecnològica i que s’ha anat treballant amb el bus d’interoperabilitat i la seu electrònica. També hi ha “una part molt important de gestió del canvi [intern] i de comunicació i informació a la ciutadania” i l’última pota seria “l’orientació 360 a l’administrat”.

Rossell reivindica que pel que fa a la part d’infraestructura fins ara s’ha fet “un treball considerable”, ja que l’estiu passat s’estava en “1.125 tràmits” i després d’haver-ho analitzat i “destriats els que estaven actius i els que no ho estaven”, s’ha pogut aconseguir “una eliminació d’un 30%” i s’ha passat a 750, que són els que hi ha actualment. Segons Rossell, això ja ha suposat una millora per a l’administrat perquè ara pot trobar també la informació d’una manera “molt més fàcil”.