Detingut un home de 23 anys amb 1,60 grams de cocaïna

Un home no resident ha estat detingut per portar 1,60 grams de cocaïna. El detingut, de 23 anys, ha estat arrestat el dissabte a les 05:48 hores en un control de prevenció d’aldarulls a la sortida d’un local d’oci nocturn a Andorra la Vella.

D'altra banda, un home no de 43 anys i no resident ha estat detingut en el mateix dia al punt fronterer del riu Runer, per possessió de 0,65 grams d'heroïna.