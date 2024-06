Barbacoa, venda de roba i tendes de campanya al campament de la protesta

Els agricultors mobilitzats per Revolta Pagesa s'han instal·lat a la rotonda de Valls de Valira disposats a passar la nit. Els pagesos han col·locat un campament amb carpes per menjar i tendes de campanya perquè puguin descansar els més de dos centenars de persones que s'han concentrat a la rotonda de sortida i entrada del Principat per l'N-145 en tractors, vehicles agrícoles i turismes.

Els mobilitzats han fet una barbacoa per fer els àpats calents i han disposat taules sobre l'herba on han compartit pernil i begudes. Revolta Pagesa ha habilitat a més un espai de venda de roba amb les reclamacions que plantegen per millorar les condicions del sector primari català i per reclamar als polítics que exigeixen la mateixa normativa de conreus als productes frescos que s'importen des de països de fora de la Unió Europea.

Parada de venda de roba