Augmenta el decomís de tabac a Tolosa

La direcció general de duanes de Tolosa, que s’estén pels departaments de l’Arieja, l’Avairon, l’Alta Garona, Gers, Lot, Alts Pirineus, Tarn i Tarn i Garona, va incrementar l’any passat el nombre de decomisos de tabac de contraban, la majoria provinent d’Andorra, respecte a les xifres del 2022. Segons l’informe anual presentat fa uns dies per la direcció general de duanes de Tolosa, l’increment respecte al 2022 ha estat del 21%. En xifres absolutes, els duaners del veí del nord van comissar 6,385 tones de tabac de contraban l’any passat. En total es va constatar 704 infraccions per aquest tipus de delicte. Cal recordar que en els últims anys les autoritats de seguretat franceses han incrementat la vigilància i les actuacions a la banda nord de la frontera del Pas de la Casa per lluitar contra el contraban de tabac a la zona.

A l’informe de l’activitat duta a terme l’any passat a la regió es destaca que “la proximitat geogràfica de la frontera espanyola i la frontera andorrana constitueix una particularitat integrada per la gestió de la direcció regional de Tolosa, en la seva activitat diària”. Una activitat que ha comportat el decomís de 4,2 tones d’estupefaents i de 17 milions d’euros provinents del frau financer. La duana també ha comissat 43.895 articles falsificats. OCCITÀNIA I ANDORRA D’altra banda, un informe del departament de salut pública francès, presentat a començament d’aquesta setmana, constata que Occitània, la regió francesa fronterera amb el Principat, és la segona amb un major nombre de fumadors de tot França. L’informe indica que un de cada quatre francesos fuma habitualment. A Occitània, però, un 28,9% de la població es declara fumadora. La facilitat d’accés a tabac més barat podria ser una explicació. La regió limita amb Espanya i Andorra, dos països coneguts pels seus preus atractius. L’estudi revela que, a la regió, la quota de compres transfrontereres de cigarrets o tabac va ser una mica superior a la mitjana nacional.