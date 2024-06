El ministeri d'Afers Exteriors, a través de l'ambaixada d'Andorra a Àustria, en col·laboració amb el ministeri de Cultura, Joventut i Esports, han impulsat l'organització de dues jornades al Cicle Degusta de l'Instituto Cervantes de Viena per presentar els vins d'alçada del Principat. L'objectiu és dur a terme activitats que incentivin la diplomàcia cultural i econòmica, tenint en compte que el Cicle Degusta és un esdeveniment de prestigi centrat en degustacions de vins. Així, prop d'una setantena de persones, entre aquest dilluns i dimarts, participen en el tast dels vins d'alçada dels cellers Borda Sabaté i Casa Auvinyà, al Palais Wiener von Welten, seu de l'Instituto Cervantes de Viena.

Els quatre vins que s'han presentat estan distingits a nivell internacional i es caracteritzen per la seva qualitat i singularitat. La degustació ha estat impartida a càrrec del sommelier Jean Louis Le Guil, diplomat per l'escola britànica Wine and Spirit Education Trust (WSET) i, actualment, professor de l'escola Vatel d'Andorra.

La iniciativa permet donar a conèixer els vins del Principat al públic i professionals austríacs, incloent-hi enòlegs, sommeliers i periodistes en la matèria. Així mateix, també s'ofereix la possibilitat de descobrir Andorra des d'un altre vessant.