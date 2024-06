Revolta Pagesa manté el tall a la frontera malgrat les pressions

Revolta Pagesa va confirmar ahir que el bloqueig de demà es manté i comptarà amb la participació d’entre 300 i 400 pagesos, “tot continua igual, no hem fet cap canvi”, va assegurar Adrià Xic, un dels membres de la plataforma. “La idea és aturar l’entrada i la sortida de vehicles entre Andorra i Espanya per l’N-145 durant 24 hores”, va afirmar Xic, segurament fent relleus, ja que “en aquest moment de la temporada no podem deixar els animals desatesos”, va explicar.

Ramon Rojo, un altre dels activistes de Revolta Pagesa, va afirmar que comptarien amb la presència d’entre 80 i 100 tractors i de més d’un centenar de cotxes.

Així, les exigències del Govern a les autoritats veïnes per “garantir l’accés al territori andorrà”, i el contacte diplomàtic permanent de l’executiu per rebaixar l’impacte expressat en el comunicat del divendres, de moment no han implicat canvis i la plataforma manté el bloqueig a la frontera.

El Govern considera inacceptable que Andorra sigui víctima de la problemàtica provocada per les reclamacions dels pagesos catalans, “en les quals no té capacitat de resolució”, segons expressava en el citat comunicat. L’executiu exigia a les autoritats veïnes que actuessin per impedir el tall de l’N-145 anunciat per Revolta Pagesa. El Govern demanava als veïns “que prenguin les mesures necessàries per evitar el bloqueig de trànsit total durant 24 hores” que arrencarà demà dilluns a les 10 del matí.

L’executiu aconsella a la població informar-se de les afectacions de trànsit a través de les xarxes de Mobilitat. I destaca, a més, que el ministeri d’Afers Exteriors posa a disposició dels ciutadans el telèfon d’emergències consulars 324292 per a eventuals emergències.