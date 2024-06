La nova àrea de Salut Mental ha d’estar operativa al desembre

detail.info.publicated Redacció Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les empreses interessades tenen fins al proper 4 de juliol per presentar ofertes per realitzar els treballs de remodelació de les dues plantes de l’edifici anomenat Ròdol, a la cantonada entre Fiter i Rossell i el carrer Josep Viladomat d’Escaldes, que acolliran dispositius ambulatoris de l’àrea de Salut Mental del SAAS. La parapública els dona quatre mesos de marge per enllestir les obres i el plec de bases estableix que les noves dependències han de ser operatives durant el mes de desembre. El pressupost previst per a la realització dels treballs és d’1,13 milions d’euros.