Nou edicte per contractar vuit duaners i pal·liar la falta de personal

El Govern ha obert una nova convocatòria per contractar vuit duaners que cobriran vacants i places de nova creació als despatxos fronterers. Ho fa quatre mesos després de convocar-ne un altre que pretenia la contractació de 10 agents i únicament va comptar amb quatre aspirants. Prèviament s’havien fet un parell de convocatòries internes de 14 places i que va tenir un candidat i una segona de 13 amb un segon candidat. Els resultats indiquen un interès modest a les convocatòries i que el de duana és un altre cos especial amb problemes per cobrir la plantilla. L’anàlisi que fan fonts sindicals és idèntica a la d’altres representants de treballadors públics de cossos especials i que sovint és compartida per les mateixes direccions: “La problemàtica dels sous.”

Les retribucions han deixat de ser atractives per compensar les condicions especials de la feina, coincideixen amb la resta de sindicats, i ara esperen els fruits dels resultats de l’informe sobre les graelles salarials que ha d’encarregar Funció Pública, que a més començarà per avaluar la competitivitat dels sous dels cossos especials, i la decisió que prengui el Govern al respecte. La intenció de l’executiu és disposar de l’anàlisi durant aquest any, tal com va assegurar el secretari d’Estat de Funció Pública, Marc Cornella. L’edicte fet públic al BOPA d’aquesta setmana estableix que el lloc de treball ofert correspon al nivell C2 del sistema de classificació del Cos especial de Duana i que la retribució anyal bruta és de 25.133,06 euros, distribuïda en tretze pagues. Per tant, 1.933 euros bruts al mes.

La conseqüència de la falta d’interès en les convocatòries que el cos arrossega des de fa anys, segons les fonts, és la falta de personal. I adverteixen que es pot agreujar perquè apunten que un grapat d’agents de duana tenen decidit prejubilar-se i d’altres es jubilaran.

Els interessats en el lloc de treball tenen de data límit el 12 de juny per presentar la sol·licitud abans de l’hora que tanqui el servei de tràmits aquell dia. El plec de bases i la sol·licitud estan disponibles al web www.tramits.ad. Les condicions que han de complir són la nacionalitat andorrana, estudis de batxillerat o equivalent, B2 de català i domini del castellà i el francès, permís de conduir de la categoria B2 i acreditar la falta d’antecedents penals i que no s’està inhabilitat per exercir una feina a l’administració pública.