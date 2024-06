Martin Comamala oferirà un únic sopar a vuit mans a Can Manel

Martin Comamala, distingit com a 'Cuiner de l’any 2023' al prestigiós Gastronomic Forum Festival de Barcelona, oferirà un únic sopar a Andorra el pròxim dilluns 10 de juny. La cita serà al restaurant Can Manel i la proposta consisteix en un menú desgustació a vuit mans en el qual també cuinaran Carles Flinch de Can Manel, i Cristian Sansa i Marcos Montagut del restaurant Kanvium d’Andorra la Vella.

Només hi ha 50 places disponibles que es poden reservar a Can Manel i l'esmentat menú degustació constarà de 8 passis, amb 2 aperitius, dos entrants, dos plats principals.

Aquest sopar, que només es podrà gaudir una única nit, respon a la voluntat d’un col·lectiu de restauradors del país de dinamitzar el sector amb esdeveniments compartits amb professionals de locals andorrans i convidats de fora, que generin interacció entre els cuiners, i també ofereixin experiències úniques als comensals que reforcin el posicionament de la gastronomia andorrana.