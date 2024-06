Les entitats reclamen l’aprovació de la nova Llei d’Accessibilitat

detail.info.publicated Gerard Mur Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Govern reprèn el projecte de modificació de la Llei d’Accessibilitat. Recordem que la llei vigent que regula les normes d’accessibilitat per a les persones amb discapacitat és de 1995. El març de l’any passat, el ministeri de Territori i Habitatge –encapçalat, en aquell moment, per Víctor Filloy– va presentar un avantprojecte de llei per actualitzar la normativa i adaptar-la a les necessitats per a les entitats que promouen l’accessibilitat universal.