Continuen les inspeccions per la taxa turística i el Registre d’Ocupació

El Govern ha posat fil a l’agulla per identificar els establiments que incompleixen el ROAT (Registre d’Ocupació d’Allotjaments Turístics) i els que no paguen la taxa turística. “Estem fent la feina”, va assegurar ahir el ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres. El titular va apuntar que “s’ha detectat que hi ha establiments que no han complert les seves obligacions tal com ho han de fer”, i va avisar que els infractors “seran sancionats”.

El mandatari va informar que les inspeccions continuen. D’una banda, treballadors del departament de Tributs i Fronteres han fet controls per saber quins negocis no han abonat correctament la taxa turística. De l’altra, el servei d’inspecció d’allotjaments turístics i el servei de policia s’encarreguen de les investigacions per determinar quants establiments estan defugint la responsabilitat de portar al dia el ROAT. Els allotjaments turístics estan obligats a registrar tots els clients que s’hi allotgen des de l’abril del 2013, amb dades que permetin identificar-los. Les primeres inspeccions en establiments hotelers per controlar el bon funcionament de la taxa turística van començar al març. El ministeri va posar en marxa aquest procediment després de detectar que hi havia negocis que no estaven fent cap mena de declaració. Pel que fa al ROAT, Torres ja va denunciar aleshores que al gener l’ocupació hotelera real va ser de prop del 90%, mentre que les dades del ROAT la situaven en el 40%. El Govern va recaptar 6,03 milions per la taxa turística en el període comprès entre el juliol del 2022 –quan va entrar en vigor– i el 30 de juny del 2023. Aquesta xifra és la meitat del que l’executiu havia previst ingressar gràcies a l’aplicació de l’impost. Torres ja va anunciar llavors que es farien inspeccions per detectar possibles anomalies.