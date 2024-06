El comerç del cànnabis denuncia els greuges de la limitació del CBD

detail.info.publicated Àlex Ripoll Andorra la Vella detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Les botigues de CBD van rebre negativament les directrius del ministeri de Salut on apuntaven quins productes es poden vendre i quins no i algunes temen el pitjor. La botiga més afectada que va consultar el Diari va ser CBWeed, que van lamentar que “ja no podem vendre ni infusions” i van explicar que van haver de tirar molts productes arran de les indicacions del ministeri. El treballador va lamentar que amb les restriccions “estan tirant a terra molts llocs de treball” i que ara mateix ja no és rendible mantenir el negoci. A més, va afegir que al seu establiment no van rebre cap circular ni cap inspecció de sanitat, però van actuar de manera preventiva desfent-se de tots aquells productes que no estan regulats a Andorra. Els clients tampoc es van prendre bé el canvi de normes i el gerent va remarcar que molts s’han pres la notícia amb “sorpresa i tristesa”. “Ara mateix el més rendible és tancar el negoci”, va acabar el treballador, visiblement afectat.

A altres botigues del país l’avís no els ha afectat tant, però tampoc l’han rebut positivament. Des d’Era Verda van explicar que no van haver de canviar ni descartar els seus productes perquè la flor i els productes naturals que no estan regulats “ja no els veníem”, però el responsable de l’establiment va recordar que els productes que s’estan vetant són “legals a Europa i no tenen cap risc per a la salut”. Tanmateix, des del comerç van apuntar a la nota positiva i van afegir que “la circular pot ser un pas enrere per anar endavant”, de cara a una futura regulació dels productes de CBD més extensa, tot i que a hores d’ara no sembla que aquest canvi de legislació pugui arribar a curt termini amb la negativa de la majoria a legalitzar els productes naturals.

El gerent d’Era Verda va explicar que està en contacte amb una patronal del cànnabis medicinal espanyola per agilitzar la regulació del producte i va avançar que des de la patronal estarien disposats a desplaçar-se a Andorra per explicar els beneficis de la planta i poder ampliar el debat per trobar sinergies entre les indústries del CBD i el tabac andorrà, tal com s’està fent a Espanya. La intenció d’aquests contactes, va explicar el treballador, és “fomentar el debat, ja que cada cop més països estan introduint el cànnabis i, en lloc d’esperar, aquí Andorra podríem ser pioners i legalitzar el CBD”.

Alguns comerços no especialitzats també estan a l’aguait de les directrius de sanitat. L’herboristeria Tana, que no es dedica a la venda de productes derivats del cànnabis però en té alguns en estoc, va apuntar que “de moment, ningú ens ha vingut a dir res”, però de totes maneres l’encarregada de la botiga va remarcar que al seu establiment no es venien productes naturals, que són els que estan prohibits. Tot i no veure’s afectada per la circular de Govern, l’herbolària va lamentar que es creï un estigma negatiu contra el CBD, que va remarcar que és un remei natural per ajudar en molts tractaments.

Finalment, des de SnowClouds, una botiga que s’especialitza en cigarrets electrònics de CBD, van dir que tampoc havien rebut cap avís de Sanitat i que no saben si les directrius del ministeri afecten el seu negoci o no.