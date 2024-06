La primera Gala benèfica de la Creu Roja aplega unes 150 persones

La primera Gala benèfica de Creu Roja Andorrana va aplegar ahir 150 assistents –representants d’empreses i entitats reconegudes del país– en l’acte que es va celebrar a l’hotel Starc d’Andorra la Vella. Així ho va anunciar i celebrar el president de l’entitat, Josep Pol, minuts abans de l’inici de l’esdeveniment. “L’objectiu principal és d’agraïment. D’agraïment a totes les persones, a la població en general, però sobretot als nostres patrocinadors, els socis, i a totes les persones que, de manera voluntària i anònima, ens han donat suport tot aquest any. És una miqueta per agrair-los tota la seva solidaritat”, va destacar Pol, qui també va detallar que la finalitat de l’esdeveniment consisteix a recaptar fons per enfortir la xarxa de suport social i humanitari amb l’objectiu de millorar la vida de les persones més necessitades del país.

“Tot i que en l’àmbit institucional s’estan fent esforços significatius, encara hi ha moltes necessitats per cobrir. Nosaltres, com Creu Roja, en col·laboració amb les institucions governamentals i comunals, estem aquí per ajudar i fer tot el possible per donar suport a la població”, va afegir Pol, qui va reconèixer que el voluntariat està fent un “esforç increïble”.

Per altra banda, el director de Creu Roja Andorrana, Jordi Fernández, va assenyalar que els fons recaptats no es destinaran a un projecte exclusiu, sinó a diverses accions humanitàries. A més, Fernández va explicar que, actualment, la botiga solidària no és una prioritat, ja que no és un recurs gaire sol·licitat. “Tenim dues línies estratègiques importants. Una és l’atenció a la gent gran, on treballem intensament”, va indicar. “Hem obert centres de dia i el servei de teleassistència ha atès 634 usuaris, una xifra que continua creixent. Però ara mateix la nostra prioritat és la salut mental i la infància”, va dir.