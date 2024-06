L’efecte de la nova Llei del català dispara els inscrits als exàmens, que s’enfilen als 700

La nova Llei del català està en vigor des de dijous, però fa mesos que té efecte en l’augment notable de l’interès per l’aprenentatge de la llengua. I, de fet, malgrat que la norma ja és aplicable, encara no ho és per als residents ja establerts. Sigui com sigui, un gran nombre de ciutadans no catalanoparlants s’han sentit interpel·lats i com ja s’ha anat explicant l’interès per assistir als cursos, per acudir a un centre de català o per seguir l’aprenentatge de manera virtual ha augmentat amb força des de fa mesos. En conseqüència, també s’han disparat les inscripcions per passar l’examen que permet obtenir l’acreditació oficial del nivell de llengua. La segona convocatòria de l’any arrenca avui i continuarà els dissabtes 7 i 15. S’organitzen proves des del nivell A1 (el més bàsic) al C2 (el més elevat) i hi acudiran 699 persones, un 17% més que en la mateixa convocatòria d’un any enrere.

“Molts usuaris que no necessiten l’acreditació no es presenten encara”

Joan Sans, Director Política Lingüística



El director de Política Lingüística, Joan Sans, va comentar ahir que ben bé no hi ha una translació d’alumnes a les proves oficials perquè “molts usuaris que són conscients que no necessiten acreditar el coneixement no es presenten encara”, però que, tot i així, “hi ha un percentatge important que es presenten per obtenir el diploma”. L’augment s’ha focalitzat especialment en els nivells que són més elementals, A1 i A2, amb 72 i 62 persones a examen, respectivament. No obstant això, el gros d’examinands està en el nivell B2, amb un total de 239. A continuació hi ha els inscrits al C1 (148) i al C2 (113). Els canvis implantats a partir del 2020 en els edictes de l’administració pública hi tenen molt a veure, especialment en el nivell B2, que és un dels habituals que s’han d’acreditar per accedir a una plaça de funcionari. Ara, qualsevol que aspiri a presentar-se a un edicte ha de comptar ja amb la titulació oficial per poder fer-ho; abans el requisit hi era, però s’acabaven fent convocatòries internes perquè els que aspiraven a un lloc de treball públic poguessin acreditar els coneixements exigits si és que tenien titulació oficial. Això acabava per disparar les convocatòries que s’havien de cobrir durant l’any i es va optar per una fórmula que permetés “optimitzar recursos humans i econòmics”.

“La proposta dels cursos virtuals és interessant per als nivells més bàsics”

Joan Sans, Director Política Lingüística





UN EFECTE INESPERAT

“No, la veritat és que no”, respon Sans a la pregunta si s’esperaven aquesta resposta a una norma que encara ni s’havia aprovat. Però, òbviament, estan satisfets del nivell d’implicació. L’impacte inicial sobre la demanda d’assistir als cursos va ser molt alt i el director de Política Lingüística es felicita que s’hagi pogut absorbir amb altres recursos com les modalitats virtuals i l’aprenentatge per lliure que es pot seguir als centres de català. Sans va apuntar que “la proposta dels cursos virtuals és interessant per als nivells més bàsics”, amb una tutoria setmanal per fer un seguiment de les tasques i l’aprenentatge. Però allò que ha viscut la major eclosió han estat els centres de català, triplicant usuaris. “És un treball més autònom, però hi ha un treball de seguiment per part del professor que hi ha al centre”. L’àrea s’ha hagut de reforçar amb més docents i estan previstes dues noves incorporacions per al setembre fins a sumar una vintena de docents i poder, així, donar resposta a les exigències de la llei quant a l’acreditació del coneixement bàsic de llengua que hauran de presentar els nous residents de manera obligatòria si aspiren a renovar l’autorització d’immigració.

L'EFECTE DE LA LLEI

1. ES MULTIPLICA L’INTERÈS PELS CURSOS

Les primeres notícies sobre les obligacions de la nova llei (quan encara era projecte) van multiplicar l’interès per aprendre l’idioma.

2. MÉS ALUMNES I MÉS INSCRITS ALS EXÀMENS

La conseqüència del creixement d’alumnes (especialment els que aprenen per lliure als centres de català) és l’augment d’inscripcions per obtenir un títol.

3. REFORÇ DE LA PLANTILLA PER ASSUMIR LA FEINA

El personal docent es reforçarà fins a arribar a una vintena de professionals. Els cursos virtuals i els centres de català han permès absorbir la demanda.