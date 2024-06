Els sanitaris calculen en sis milions les primes per objectius

Pagar els DPO o primes per objectius a tots els treballadors sanitaris durant els últims dos anys costaria sis milions d’euros. Ho va explicar el president del comitè d’empresa del SAAS, Miguel Rey, que dijous va celebrar una reunió amb els treballadors sanitaris en què es va decidir que presentarien una demanda col·lectiva voluntària contra el Govern i el SAAS per tal de tornar a cobrar els DPO, que es van deixar de pagar el 2011, i recuperar els diners d’aquestes primes des del 2022, quan es va produir un canvi legislatiu que els treballadors consideren que hauria d’haver inclòs el pagament dels DPO.

Per poder reclamar els sis milions d’euros s’haurien de sumar els més de 1.200 treballadors del SAAS a la demanda i aquesta s’hauria de presentar com més aviat millor, ja que Rey va apuntar que “com més temps passi, menys dret tindrem a reclamar”. Si el comitè d’empresa deixa passar prou temps la demanda es quedaria a la meitat i només es podria demanar l’import corresponent al 2023, que serien tres milions a repartir entre els 1.200 treballadors. En cas que els professionals sanitaris aconsegueixin les seves exigències, a cada sanitari li correspondrà “un mes de salari per any treballat”, és a dir, que si la querella es presenta aviat i guanyen els treballadors, els que s’hagin adherit a la denúncia rebrien un ingrés corresponent al sou de dos mesos.

Miguel Rey a l’assemblea dels treballadors sanitaris dijous.Fernando Galindo

El comitè d’empresa no es fixa ni mínims ni màxims per presentar la demanda. Rey va apuntar que “si s’hi sumen vuit treballadors, la presentarem amb vuit persones, si en son 100, ho farem amb 100”, però el president del comitè va afegir que “esperem que sigui el màxim nombre possible”. La primera acció per reunir el màxim nombre de treballadors es va fer després de la reunió de dijous. El comitè d’empresa del SAAS va enviar a tots els sanitaris un formulari per tal que aquells que ho desitgin puguin sumar-se a la demanda.

Ni el Govern ni el SAAS van moure fitxa per parlar amb el comitè d’empresa o amb els membres de l’USdA que el componen. Rey va explicar que ahir no va rebre cap contacte de la direcció del servei d’atenció sanitària ni de l’executiu per asseure’s a negociar. De la mateixa manera, el Diari va contactar amb el SAAS per recollir reaccions de la directiva a la decisió que van prendre dijous els treballadors, però van apuntar a través d’un correu que “de moment, res a dir”.